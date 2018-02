2018-02-20 18:50, Stöld, Malmö

Stöld av bil, Västkustvägen.

Polis skickas till Västkustvägen, med anledning av att en inringare blivit bestulen på sin bil. Bilägaren skulle sälja sin bil, och mötte upp en eventuell köpare. Under mötet hoppade "köparen" in i bilen, och körde i väg. Bilen är utlarmad, och Polisen är intresserade av iakattagelser av bilen från allmänheten. Dessa kan lämnas via växeln 114 14. Bilen är en Volvo XC60 med regestreringsnummer MKK 259.